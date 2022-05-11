Сможет ли американский ленд-лиз для Украины переломить ход боевых действий

По словам эксперта, акт о ленд-лизе — красивая бумажка с печатью и подписью. Нужно это не для помощи Украине, а для вытеснения с рынка оружия стран вроде Польши, Румынии, Словакии. Кроме того, нынешние действия США могут повлиять на уход с оружейного рынка поставщиков из Германии и Франции.

Также Болтенков подчеркнул, что страны НАТО не могут постоянно накачивать Украину оружием, по той простой причине, что у них самих мало вооружений. К тому же США всё делают для того, чтобы эти страны отдавали все вооружения советского и российского производства — в будущем это позволит заменить всё американским оружием.

«В дальнейшей же перспективе этот документ может сыграть на вытеснение с оружейного рынка стран типа Польши, Словакии или Румынии, а также поставщиков из ФРГ или Франции, и — в будущем — на перевооружение этих стран американскими системами военной техники», — подчеркнул Болтенков.