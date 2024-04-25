Сможет ли человечество печатать «запасные» органы на 3D-принтере

Лечение ран и травм с использованием собственных клеток организма помогает быстрее восстановиться и предотвратить атаку иммунной системы. Это особенно актуально для пациентов после пересадки органов, которые всю жизнь сталкиваются с отторжением тканей. Валерия Цвелая, исследователь из МФТИ, рассказывает о том, как регенеративная медицина может стать новым прорывом в медицине.

Когда наша кожа заживает после пореза, в организме активируются сигнальные молекулы, которые направляют клетки на место раны и стимулируют процесс заживления. Подобные механизмы существуют и для других органов, например, для сердца. Но при нарушениях ритма сердца, часто вызванных повреждениями, восстановление происходит сложнее. Однако в сердце есть потенциальные клетки, которые могут заменить повреждённые и поддерживать его работу.

Врачи и учёные ранее полагались на стволовые клетки как на универсальное лекарство, но практика показала, что их применение не так эффективно, как ожидалось. Сегодня существует новый тип стволовых клеток, получаемых из собственной крови пациента, что минимизирует риск отторжения и избавляет от необходимости донорского материала. Однако есть проблемы с их выживаемостью и возможным образованием раковых клеток.

Наука не стоит на месте, и учёные постоянно ищут новые способы лечения. Например, они исследуют возможность использования полимеров и других материалов, чтобы создать био-совместимые ткани и улучшить доставку клеток. Однако основная проблема заключается в сложности создания системы кровообращения для клеток органов.

В ближайшие десятилетия мы, вероятно, не сможем полностью воссоздать сложные органы, такие как сердце, в 3D. Сегодня мы можем создавать только 2D ткани, такие как кожа или сетчатка глаза. Однако уже есть успешные примеры использования регенеративной медицины, например, операции по вживлению сетчатки, выращенной из клеток пациентки, и методы лечения ожогов.