Сможет ли человечество создать оружие, чтобы сбивать угрожающие Земле метеориты

19:26, 15 февраля 2023
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Сможет ли человечество создать оружие, чтобы сбивать угрожающие Земле метеоритыПо мнению российского учёного, сможет уже в текущем веке
Российский астроном рассказал, что человечество может создать оружие, чтобы сбивать угрожающие Земле метеориты. Российский астроном, старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников допустил создание уже в XXI веке специализированных систем противовоздушной обороны для борьбы с опасными для Земли метеоритами.
Фото: Rapidleaks.com
По словам учёного, трудность сбития метеоритов заключается в факторе времени: их необходимо длительное время отслеживать, чтобы не ошибиться в расчётах. Угольников уточнил, что идеи создания таких систем ПВО уже выдвигались, и их, по его мнению, смогут реализовать.
В XXI веке, конечно, будет. За ближайшие 80 лет, я думаю, придумают.
Олег Угольников
Старший научный сотрудник Института космических исследований РАН