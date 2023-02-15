Сможет ли человечество создать оружие, чтобы сбивать угрожающие Земле метеориты

По словам учёного, трудность сбития метеоритов заключается в факторе времени: их необходимо длительное время отслеживать, чтобы не ошибиться в расчётах. Угольников уточнил, что идеи создания таких систем ПВО уже выдвигались, и их, по его мнению, смогут реализовать.