Сможет ли COVID-19 исчезнуть сам по себе

Он пояснил, что когда мутаций вируса становится слишком много, его способность к заражению может слабеть. При этом такое может происходить с любым другим штаммом вируса, однако это нельзя предсказать. Альтштейн добавил, что доверяет японским ученым, поскольку в Японии “вирусология и молекулярная генетика хорошо развиты.”