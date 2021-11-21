Сможет ли COVID-19 исчезнуть сам по себе

Сможет ли COVID-19 исчезнуть сам по себеНе все так просто
Ранее ученые из Национального института генетики Итуро Инуэ выдвинули гипотезу, что дельта-штамм COVID-19 из-за большого количества мутаций стал дефектным и начал самоуничтожаться, что стало причиной резкого снижения уровня заражаемости им в Японии.
По мнению Альтшейна, самоликвидация дельта-штамма коронавируса маловероятна, но логика в этом есть.
Груз мутаций, которые вирус испытывает при многократном попадании в организм человека, конечно, способен снижать его инфекционные возможности
Он пояснил, что когда мутаций вируса становится слишком много, его способность к заражению может слабеть. При этом такое может происходить с любым другим штаммом вируса, однако это нельзя предсказать. Альтштейн добавил, что доверяет японским ученым, поскольку в Японии “вирусология и молекулярная генетика хорошо развиты.”