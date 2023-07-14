Сможет ли Индия приземлить межпланетную станцию на Луну раньше России

Сможет ли Индия приземлить межпланетную станцию на Луну раньше РоссииОтвечает эксперт
Ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт оценил вероятность того, что Россия быстрее окажется на Луне
Если все пойдёт по плану, российская межпланетная станция «Луна-25» приземлится на поверхности Луны немного раньше индийской миссии «Чандраян-3», несмотря на то, что запуск планируется только в следующем месяце. Об этом сообщил научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.
Индийская миссия «Чандраян-3» уже стартовала и должна приземлиться на Луну 23 августа. Станция «Луна-25» планирует совершить посадку 21 августа. Перед этим она пройдёт через несколько этапов, включая выход на орбиту Луны и корректировки траектории.
Индийская станция также будет проводить маневры вокруг Земли, чтобы выйти на траекторию полёта к Луне. Она должна достичь Луны 5 августа и затем совершить маневры перед посадкой. В случае успеха, Индия станет четвёртой страной, которая сможет осуществить мягкую посадку на Луну.
Станция «Луна-25» станет первой российской лунной станцией за почти 50 лет. Предыдущая миссия «Луна-24» была запущена в 1976 году. Как российская, так и индийская станции намерены сесть в районе южного полюса Луны, который ещё не исследовался.