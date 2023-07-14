Сможет ли Индия приземлить межпланетную станцию на Луну раньше России

Если все пойдёт по плану, российская межпланетная станция «Луна-25» приземлится на поверхности Луны немного раньше индийской миссии «Чандраян-3», несмотря на то, что запуск планируется только в следующем месяце. Об этом сообщил научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

Индийская миссия «Чандраян-3» уже стартовала и должна приземлиться на Луну 23 августа. Станция «Луна-25» планирует совершить посадку 21 августа. Перед этим она пройдёт через несколько этапов, включая выход на орбиту Луны и корректировки траектории.

Индийская станция также будет проводить маневры вокруг Земли, чтобы выйти на траекторию полёта к Луне. Она должна достичь Луны 5 августа и затем совершить маневры перед посадкой. В случае успеха, Индия станет четвёртой страной, которая сможет осуществить мягкую посадку на Луну.

Станция «Луна-25» станет первой российской лунной станцией за почти 50 лет. Предыдущая миссия «Луна-24» была запущена в 1976 году. Как российская, так и индийская станции намерены сесть в районе южного полюса Луны, который ещё не исследовался.