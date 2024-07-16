Сможет ли искусственный инженер отобрать работу у изобретателей

Искусственный интеллект (ИИ) не заменит инженеров с академическими знаниями в естественных и точных науках, ведь создание нового требует формулировки идеи и смысла, на что ИИ не способен. Однако ИИ помогает специалистам избавиться от рутины и сосредоточиться на более творческих аспектах работы. Об этом рассказал Евгений Александров, заведующий лабораторией молекулярного моделирования Центра компетенций НТИ «Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества» МГТУ им. Н. Э. Баумана.

Александров отметил, что в изобретениях нового инженера не заменит ни один цифровой инструмент. Специалисты с естественнонаучной и технической подготовкой создают смыслы, что не под силу ИИ. Но ИИ может ускорить рабочие процессы и повысить их эффективность. Он привёл в пример системы автоматизированного проектирования, используемые для создания чертежей, конструкторской документации и 3D-моделей.

ИИ позволяет снизить издержки на выполнение рутинных задач, минимизируя ошибки, вызванные человеческим фактором. Это помогает сосредоточиться на более творческих аспектах проектирования, менять подходы и рассматривать больше вариантов конструкций для получения наилучших характеристик изделия.