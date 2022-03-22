Вчера в 22:30
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Сможет ли OneWeb запускать спутники интернета на кораблях Илона Маска вместо «Роскосмоса»Дмитрий Рогозин высказался на эту тему
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин оценил соглашение британской компании OneWeb, которая ранее сотрудничала с российской корпорацией, о запусках этих спутников на кораблях компании Илона Маска SpaceX.
Рогозин негативно оценил саму идею и объяснил тем, что американские корабли не могут сделать того же, что делал российский разгонный блок «Фрегат».
«Чушь какая. OneWeb обречён, несмотря на Ваши разгорячённые от аплодисментов ладошки. Чему Вы радуетесь? Демагогии удава с курицей, что им повезло встретиться на узкой тропинке?» — отметил Дмитрий Рогозин.