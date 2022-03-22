Сможет ли OneWeb запускать спутники интернета на кораблях Илона Маска вместо «Роскосмоса»

Рогозин негативно оценил саму идею и объяснил тем, что американские корабли не могут сделать того же, что делал российский разгонный блок «Фрегат».

«Чушь какая. OneWeb обречён, несмотря на Ваши разгорячённые от аплодисментов ладошки. Чему Вы радуетесь? Демагогии удава с курицей, что им повезло встретиться на узкой тропинке?» — отметил Дмитрий Рогозин.