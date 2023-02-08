Сможет ли поисковик Microsoft Bing на искусственном интеллекте заменить россиянам Google

По словам Зыкова, Microsoft добавила в свою поисковую систему и бразуер Edge чат-бот ChatGPT, работающий на основе искусственного интеллекта и основанный на языковой модели GPT-4.

Эксперт отметил, что таким образом Microsoft может резко улучшить свои позиции на рынке поисковых систем и даже стать лидером отрасли. Но не стоит забывать, что Google ввязался в эту гонку и представил своего бота.