Сможет ли поисковик Microsoft Bing на искусственном интеллекте заменить россиянам Google

Сможет ли поисковик Microsoft Bing на искусственном интеллекте заменить россиянам GoogleБорьбы между компаниями уже началась
Директор по проектам АНО «Цифровые платформы» Владимир Зыков рассказал, сможет ли поисковик Bing от Microsoft вытеснить Google с рынка поисковых систем.
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По словам Зыкова, Microsoft добавила в свою поисковую систему и бразуер Edge чат-бот ChatGPT, работающий на основе искусственного интеллекта и основанный на языковой модели GPT-4.
Эксперт отметил, что таким образом Microsoft может резко улучшить свои позиции на рынке поисковых систем и даже стать лидером отрасли. Но не стоит забывать, что Google ввязался в эту гонку и представил своего бота.
Microsoft за счёт нейросетевого чат-бота может резко улучшить свои позиции на рынке поисковых систем, а то и вовсе стать лидером. Вопрос, какая у них сейчас фора и как быстро Google сможет их догнать.