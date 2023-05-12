Сможет ли российская БМП-3 уничтожить в бою американскую Bradley

Как сообщается, БМП-3 сможет уничтожить американский броневик с нескольких километров. Российская машина оснащена управляемым оружием: системой управления огнём 30 и 100-мм орудий, пусковым орудием 2А70, двумя боковыми 7,62-мм ПКТ, одним пулемётом, спаренным с основным орудием, а также автоматом сопровождения целей.

В отношении подвижности БМП-3, в отличие от американской Bradley и немецкой Marder, может преодолевать водные преграды, к тому же западные БМП тяжёлые — из-за массы более 30 тонн; российский броневик весит около 18 тонн.

На подвижность западных машин влияет и весенне-осенняя распутица. Иными словами, из-за веса зарубежные броневики попросту вязнут в грязи.