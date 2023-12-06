Сможет ли Россия не проиграть США в войне без ядерного оружия

К сожалению, никаких шансов у российского военно-морского флота на успешное противостояние американскому нет. И объясняется это значительной разницей в количестве надводных кораблей морской авиации, подводных лодок и пр. К примеру, Россия имеет примерно 290 единиц крупных боевых кораблей, а США - около 600. Даже при внезапной атаке у американцев всё равно останется достаточно кораблей для нанесения ответного удара.

Что касается военно-воздушных сил, то можно предположить, что противостояние РФ и США будет похоже на нынешнее противостояние России и Украины. Только в роли Украины окажется Россия. У РФ слишком малочисленная военная авиация по сравнению с американской. В частности, это примерно 3,5 тысячи единиц против 13 тысяч единиц техники. Тем не менее американцы вряд ли смогут добиться стратегического господства в воздухе над территорией РФ. Всё потому, что Россия обладает современными зенитно-ракетными комплексами.

Наземные силы стран НАТО сейчас заметно уступают сухопутным войскам РФ. В первую очередь из-за меньшего производства боеприпасов и техники. Однако всё равно для России будет представлять угрозу наличие высококлассных средств разведки, управления и связи, множества высокоточных боеприпасов, превосходство США в воздухе в районе линии боевого соприкосновения. Российская армия в таких условиях просто не сможет наступать. Основной формой ведения боя станет построение глубокоэшелонированной обороны с применением артиллерии и беспилотников.

В целом сейчас прямая война России с НАТО будет выглядеть скорее как позиционный тупик. Текущий уровень развития военных технологий в РФ способствует в большей степени обороне, а не наступлению. Однако инструментом победы могут стать беспилотники.