Сможет ли Россия противостоять французским танкам Leopard, которые передали ВСУ

Сможет ли Россия противостоять французским танкам Leopard, которые передали ВСУОбъяснил эксперт
Россия сможет противостоять и французским танкам Leopard в случае их передачи Украине. Военный эксперт, капитан I ранга в запасе Василий Дандыкин выразил мнение, что российская армия сможет успешно противостоять западным танкам, которые НАТО может передать Украине.
Фото: Ecfr.eu
Генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил передачу Украине танков Leopard. По словам Дандыкина, это может замедлить действия российской армии, но не повлияет на достижение целей и задач.
Также эксперт отметил, что передача Украине танков западного образца «окончательно хоронит легенду о том, что они дают Украине только оборонительное оружие».
При этом, по словам эксперта, российские военные смогут разобраться в ситуации и противостоять противнику. Для этого есть необходимый военный потенциал.
Это может замедлить наши действия, но ни в коем разе не повлияет на наш успех. Ключ к этим танкам, я думаю, наши военные смогут подобрать: у нас же самые современные танки, в частности, Т-90М "Прорыв". По характеристикам он не уступает западным. У нас также самая современная авиация, включая вертолёты-штурмовики.