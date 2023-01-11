Сможет ли Россия противостоять французским танкам Leopard, которые передали ВСУ

Генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил передачу Украине танков Leopard. По словам Дандыкина, это может замедлить действия российской армии, но не повлияет на достижение целей и задач.

Также эксперт отметил, что передача Украине танков западного образца «окончательно хоронит легенду о том, что они дают Украине только оборонительное оружие».

При этом, по словам эксперта, российские военные смогут разобраться в ситуации и противостоять противнику. Для этого есть необходимый военный потенциал.