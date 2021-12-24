Сможет ли Россия создать универсальную вакцину против COVID-19

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Сможет ли Россия создать универсальную вакцину против COVID-19Сможет, но есть нюансы
Идею создания универсальной вакцины против всех штаммов коронавируса прокомментировал заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта, академик РАН, профессор Пётр Чумаков.
Как отметил Чумаков, создание универсальной вакцины вполне реально, но, чтобы она была эффективной, её нужно прицельно создавать с механизмами воздействия на внутренний белок клетки, а не на внешний. Как раз по этой причине снижается эффективность существующих вакцин в борьбе с «Омикроном». Внешний белок изменяется и препараты не взаимодействую с ним.
«Тогда вырабатываются Т-клетки, уничтожающие заражённые клетки организма в самом начале инфекции. Снижается способность вируса размножаться, то есть уничтожаются «фабрики» размножения коронавируса».
Источник: Извстия