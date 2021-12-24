Сможет ли Россия создать универсальную вакцину против COVID-19

Как отметил Чумаков, создание универсальной вакцины вполне реально, но, чтобы она была эффективной, её нужно прицельно создавать с механизмами воздействия на внутренний белок клетки, а не на внешний. Как раз по этой причине снижается эффективность существующих вакцин в борьбе с «Омикроном». Внешний белок изменяется и препараты не взаимодействую с ним.

«Тогда вырабатываются Т-клетки, уничтожающие заражённые клетки организма в самом начале инфекции. Снижается способность вируса размножаться, то есть уничтожаются «фабрики» размножения коронавируса».