Сможет ли США прорвать оборону Крыма

По словам политика, у США нет шансов прорвать оборону Крыма. На полуострове развёрнута самодостаточная войсковая группировка. Любой враг будет разбит на дальних подступах.

Также, по мнению Гемпеля, США не стоит врать мировому сообществу о якобы возможностях прорыва крымской обороны. Россия, по словам сенатора, — не Афганистан и не Украина, и так говорить с Россией можно было в 90-е, но не сейчас.

«Мечтать невредно. Им только и остаётся геройствовать на страницах газет. Все шансы равны нулю. Агрессор будет уничтожен на дальних подступах. Современная Россия — это не Афганистан и не Украина. Языком силы ещё можно было пытаться говорить с Россией в 90-х годах, но не сейчас», — подчеркнул Гемпель.