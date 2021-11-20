Сможет ли США прорвать оборону Крыма

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Сможет ли США прорвать оборону КрымаОб этом рассказал российский сенатор
В недавней статье ветеран НАТО Ставрос Атламазоглу заявил, что ВМС США готовят удар по Крыму и прорыву обороны. Его слова прокомментировал глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
По словам политика, у США нет шансов прорвать оборону Крыма. На полуострове развёрнута самодостаточная войсковая группировка. Любой враг будет разбит на дальних подступах.
Также, по мнению Гемпеля, США не стоит врать мировому сообществу о якобы возможностях прорыва крымской обороны. Россия, по словам сенатора, — не Афганистан и не Украина, и так говорить с Россией можно было в 90-е, но не сейчас.
«Мечтать невредно. Им только и остаётся геройствовать на страницах газет. Все шансы равны нулю. Агрессор будет уничтожен на дальних подступах. Современная Россия — это не Афганистан и не Украина. Языком силы ещё можно было пытаться говорить с Россией в 90-х годах, но не сейчас», — подчеркнул Гемпель.
Источник: РИА Новости