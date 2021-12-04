Сможет ли Украина достать ракетой до Москвы

По словам авторов материала, такое оружие существует — это ATACMS — оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 Army Tactical Missile System, максимальная дальность действия которого составляет примерно 499 км. Тогда как от северных границ Украины до Москвы расстояние — 450 км.

На сегодняшний день это самое дальнее оружие, которое состоит на вооружении НАТО и способно достать до российской столицы. При этом отмечается, что это всего лишь рассуждения, никаких официальных объявлений о том, что НАТО намерено устанавливать такие комплексы на Украине, не поступало.