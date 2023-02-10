Наука и технологии
07:56, 10 февраля 2023
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Сначала iPhone, теперь наушники: созданы AirPods Pro с разъёмом USB-C вместо Lightning

Причём необходимый для этого набор есть в открытой продаже

Инженер-робототехник Кен Пиллонел известен своим YouTube-каналом, посвящённым моддингу техники Apple.

Сначала iPhone, теперь наушники: созданы AirPods Pro с разъёмом USB-C вместо Lightning

Фото: Engadget

Именно он создал первый в мире iPhone, в котором используется USB-C вместо Lightning для зарядки. Теперь же энтузиаст решил провернуть подобное с беспроводными наушниками компании — AirPods Pro.

Он разработал сменную печатную плату USB-C, которую можно установить в неповрежденный корпус без фрезеровки. При этом инженер выложил на GitHub схему, которую можно использовать для 3D-печати запасного корпуса.

Сначала iPhone, теперь наушники: созданы AirPods Pro с разъёмом USB-C вместо Lightning

Engadget

Единственное, что всё же необходимо будет достать самостоятельно — это сменный аккумулятор, который можно найти в Интернете примерно за 20 долларов.

Отметим, что сменная печатная плата AirPods Pro хоть и доступна всем желающим, но лишь за отдельную плату. Она продаётся в интернет-магазине Пиллонела за 38 долларов.

Источник:Engadget
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#USB-C
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