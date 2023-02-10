Сначала iPhone, теперь наушники: созданы AirPods Pro с разъёмом USB-C вместо Lightning

Именно он создал первый в мире iPhone, в котором используется USB-C вместо Lightning для зарядки. Теперь же энтузиаст решил провернуть подобное с беспроводными наушниками компании — AirPods Pro.

Он разработал сменную печатную плату USB-C, которую можно установить в неповрежденный корпус без фрезеровки. При этом инженер выложил на GitHub схему, которую можно использовать для 3D-печати запасного корпуса.