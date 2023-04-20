Сначала майнинг, потом ИИ: за полгода стоимость акций NVIDIA выросла почти в 1,5 раза

Повышенный мировой спрос на оборудование для обработки данных в области искусственного интеллекта становится основой для роста компании. Аналитики HSBC повысили рекомендацию по акциям NVIDIA с «Сократить» до «Купить».

После рекомендаций HSBC акции компании подскочили на 4,1%. Их стоимость выросла на 140% до самого высокого уровня за 2023 год после спада в октябре 2022 года.

Напомним, что в последнее время NVIDIA «преследует» один успех за другим. Сначала линейка видеокарт RTX 40ХХ оказалась прорывной, вызвав шквал положительных отзывов, а затем и бум ИИ привёл к тому, что компании стали массово обращаться за процессорами бренда.