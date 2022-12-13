Сначала россиянам заблокировали криптовалюты за рубежом. А теперь их обворовывают мошенники на услугах разблокировки счёта

На фоне текущей ситуации появились вполне легитимные предложения по разблокировке счетов и выводу криптовалют с таких сервисов, как Binance, Kraken, Huobi, KuCoin и других. Комиссия за услугу — от 35% до 85% от замороженной суммы.

Но главное сейчас то, что прикрываясь подобными предложениями, в даркнете активизировались мошенники, которых становится всё больше. Они хорошо маскируются и умеют убеждать. Но, разумеется, никаких услуг заказчик в итоге не получает.

При этом россияне и сами могут вывести криптовалюту. К примеру, это могут быть их перевод на незаблокированный аккаунт или переоформление аккаунта со сбросом KYC.

«В принципе в большинстве случаев россиянам достаточно предоставить доказательства иностранного резидентства, чтобы получить разблокировку,— например, предоставить любые свидетельства о постоянном проживании за границей, достаточно квитанции ЖКХ, которая "рисуется» за пять минут"», — рассказал лава InDeFi Smart Bank Сергей Менделеев.