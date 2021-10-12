Снайпер чеченского университета спецназа назвал преимущество импортных винтовок над российскими

О преимуществах американского снайперского сообщества

Так же отметили высокие показатели американской снайперской школы, преимущества которой обусловило тесное взаимодействие гражданского и военного снайпинга, когда стрелки-спортсмены помогают военным раскрывать преимущества различных калибров, в армии не представленных. Так например, широкое распространение получил калибр .375 Cheytac 9.5х77 мм, позволяющий вывести дистанцию поражения далеко за пределы в 2000 метров.

Сам Асламбек заявил что очень интересуется этим калибром, и в перспективе планирует попробовать себя и в дальнобойных соревнованиях, где Cheytac наиболее распространённый и проверенный калибр. У него есть ряд серьёзных преимуществ над классическим и самым распространённым .338 (8.6х70 мм), незначительно увеличивая габариты винтовки и отдачу, военные снайпера получили возможность работать по целям до 5000 метров, в то время как с .338 гарантированное поражение возможно на дистанциях около 1500 — 2000 метров или немногим больше.

О тактических элементах в спортивной стрельбе

Основным недостатком калибра является высокая шумность, отчего популярную винтовку М200 в боевых условиях рекомендуется использовать с "банкой" или ДТКП (дульный тормоз-компенсатор-пламегаситель). Асламбек банки не использует, так как они довольно быстро выходят из строя при интенсивной стрельбе, и при снижении кучности зачастую вводят в замешательство, так как не сразу понятно, дело ли в патронах, стволе или в банке. Преимущества же "удлинения" ствола за счёт ДТКП в спортивной стрельбе не так важны, можно просто использовать длинный ствол, а "банка" это тактический элемент для боевых операций.