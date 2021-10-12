Снайпер чеченского университета спецназа назвал преимущество импортных винтовок над российскими

Снайпер чеченского университета спецназа назвал преимущество импортных винтовок над российскимиИ рассказал о любимом оружии
На канале Разведоса вышло интервью с одним из преподавателей Российского университета cпецназа, инструктором по снайперской стрельбе Асламбеком Арсанукаевым. Обсудили его богатый практический опыт и участие в снайперских турнирах, в которых Асламбек двукратный победитель Евроазиатского чемпионата среди военных снайперов.
О российских и импортных винтовках
Кроме сугубо внутрипрофессиональных тем были и довольно животрепещущие, а именно сохраняющаяся зависимость российских стрелков от винтовок, стволов и оптики импортного происхождения. Асламбек признаётся, что по-прежнему предпочёл бы продукцию таких фирм, как Steyr Mannlicher, а так же малосерийные премиальные российские винтовки Bespoke. Известные же российские бренды ORSIS и LOBAEV пока не готовы давать на рынок винтовки одинакового качества.
На текущий момент молодые фирмы совершили значительный прорыв, но выйти на серьёзное серийное производство, сохранив высокий уровень качества в массовом исполнении не готовы. С другой стороны, отечественные высокоточные винтовки необходимы, так как импортные обходятся непомерно дорого.
orsis.com
О преимуществах американского снайперского сообщества
Так же отметили высокие показатели американской снайперской школы, преимущества которой обусловило тесное взаимодействие гражданского и военного снайпинга, когда стрелки-спортсмены помогают военным раскрывать преимущества различных калибров, в армии не представленных. Так например, широкое распространение получил калибр .375 Cheytac 9.5х77 мм, позволяющий вывести дистанцию поражения далеко за пределы в 2000 метров.
Сам Асламбек заявил что очень интересуется этим калибром, и в перспективе планирует попробовать себя и в дальнобойных соревнованиях, где Cheytac наиболее распространённый и проверенный калибр. У него есть ряд серьёзных преимуществ над классическим и самым распространённым .338 (8.6х70 мм), незначительно увеличивая габариты винтовки и отдачу, военные снайпера получили возможность работать по целям до 5000 метров, в то время как с .338 гарантированное поражение возможно на дистанциях около 1500 — 2000 метров или немногим больше.
О тактических элементах в спортивной стрельбе
Основным недостатком калибра является высокая шумность, отчего популярную винтовку М200 в боевых условиях рекомендуется использовать с "банкой" или ДТКП (дульный тормоз-компенсатор-пламегаситель). Асламбек банки не использует, так как они довольно быстро выходят из строя при интенсивной стрельбе, и при снижении кучности зачастую вводят в замешательство, так как не сразу понятно, дело ли в патронах, стволе или в банке. Преимущества же "удлинения" ствола за счёт ДТКП в спортивной стрельбе не так важны, можно просто использовать длинный ствол, а "банка" это тактический элемент для боевых операций.
Российские военные снайперы спецподразделений вынуждены работать только с теми калибрами, что хорошо успели себя зарекомендовать прежде, а расширение арсенала и инструментов для военных профессионалов идёт пока медленно.
Асламбек Арсанукаев — старший инструктор Российского университета спецназа, помощник начальника инструкторского отделения Росгвардии по Чеченской Республике, участник и призёр ряда международных снайперских соревнований.