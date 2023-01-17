Снайперскую винтовку, разрабатываемую «Ростехом», любой стрелок сможет подстроить под себя

Создаваемую снайперскую винтовку под себя сможет настроить любой стрелок. Оружие будет иметь множество регулировок элементов и потому винтовка будет отличаться высокой эргономичностью.

«Винтовка будет обладать высокими эргономическими характеристиками за счёт наличия большого количества регулировок элементов оружия, что позволит адаптировать её под любого стрелка и его боевую экипировку. Конструкция винтовки позволит устанавливать широкую гамму средств прицеливания», — рассказал Оздоев.