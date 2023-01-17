Наука и технологии
22:29, 17 января 2023
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Снайперскую винтовку, разрабатываемую «Ростехом», любой стрелок сможет подстроить под себя

Это орудие будет отличаться высокой эргономичностью

Индустриальный директор комплекса вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев рассказал о новой снайперской винтовке, которую разрабатывает подчинённый госкорпорации холдинг «Высокоточные комплексы».

Снайперскую винтовку, разрабатываемую «Ростехом», любой стрелок сможет подстроить под себя

Фото: Daytimenews.ru

Создаваемую снайперскую винтовку под себя сможет настроить любой стрелок. Оружие будет иметь множество регулировок элементов и потому винтовка будет отличаться высокой эргономичностью.

«Винтовка будет обладать высокими эргономическими характеристиками за счёт наличия большого количества регулировок элементов оружия, что позволит адаптировать её под любого стрелка и его боевую экипировку. Конструкция винтовки позволит устанавливать широкую гамму средств прицеливания», — рассказал Оздоев.

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