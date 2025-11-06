Snapchat внедрит в свою поисковую строку чат-бот Perplexity

Компании заключили сделку стоимостью $400 млн, которая запланирована на начало 2026 года. Интеграция Perplexity позволит пользователям Snaзchat задавать вопросы и получать ответы непосредственно в чате, не выходя из приложения.

Snapchat сохранит своего существующего бота My AI, который уже использует программы нейросеть от OpenAI и Google, что привело к некоторой путанице. Новая интеграция направлена на то, чтобы сделать информацию легко доступной в одном окне, где пользователи взаимодействуют, планируют и делятся контентом.

С помощью My AI и Perplexity в чате пользователи смогут перепроверять информацию, не выходя из Snapchat. Perplexity пообещала не использовать пользовательские данные Snapchat для обучения своих моделей, хотя до конца непонятно, как будут осуществляться персонализация и обработка данных.