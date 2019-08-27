Snapchat впервые попал в пятёрку самых популярных соцсетей России

Исследовательская компания Mediascope опубликовала статистику по социальным сетям в России за июнь 2019 года. Как оказалось, Snapchat теперь пятая по размеру социальная сеть в России.

В России Snapchat впервые вошел в список крупнейших соцсетей. Snapchat первым запустил формат «историй», которые затем появились во ВКонтакте, Instagram и Facebook.

Тем не менее, Snapchat сильно отстаёт от лидеров рейтинга. На данный момент пятёрка крупнейших соцсетей в России такая:

ВКонтакте: 37,9 млн

Instagram: 30,6 млн

Одноклассники: 23,1 млн

Facebook: 21,6 млн

Snapchat: 3,2 млн

MediaScope оценивает аудиторию интернет-проектов на настольных компьютерах и на мобильных устройствах среди пользователей 12–64 лет, проживающих в городах с населением более 100 000 человек.