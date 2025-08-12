Наука и технологии
Опубликовано 12 августа 2025, 16:30
1 мин.

Snapdragon 8 Elite 2 обошёл Exynos 2600 в бенчмарке Geekbench ещё до выхода

Прототип
Новый флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 впервые появился в тестах Geekbench — за месяц до официального анонса. Чип был замечен в смартфоне Samsung с кодом модели SM-S947U. Вероятно, это Galaxy S26 Edge.
Snapdragon 8 Elite 2 обошёл Exynos 2600 в бенчмарке Geekbench ещё до выхода

В Geekbench 6.4 процессор набрал 3 393 балла в одноядерном тесте и 11 515 — в многоядерном. Это примерно на 9% выше, чем у прошлогоднего Snapdragon 8 Elite. Однако результаты могут быть занижены: тестируемое устройство работало с частотой главного ядра 4,0 ГГц, тогда как максимальная скорость — 4,74 ГГц.

Snapdragon 8 Elite 2 получил привычную схему из 8 ядер (6 энергоэффективных на 3,63 ГГц и 2 производительных), а также поддержку инструкции SME, которая улучшит работу с ИИ и машинным обучением.

Прототип Galaxy S26 Edge в тесте имел 12 ГБ оперативной памяти и Android 16 с ранней версией оболочки One UI 8.0.

Даже без максимальной мощности чип уверенно обошёл Exynos 2600, чьи показатели — 2 155 и 7 788 баллов. Сравнения с основным конкурентом, Dimensity 9500, пока нет.

Официальная презентация Snapdragon 8 Elite 2 состоится 23 сентября.

Источник:gizmochina
Автор:Булат Кармак
#Snapdragon
#Exynos
#бенчмарк
#Qualcomm