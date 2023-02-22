Снимки NASA подтвердили слухи: китайский марсоход не двигается несколько месяцев

Сообщается, что команда HiRise из Университета Аризоны опубликовала три снимка Zhurong, сделанные в период с 11 марта 2022 года по 7 февраля 2023 года. И на двух последних снимках марсоход находится в одном и том же месте.

По мнению специалистов, это может указывать на его неработоспособность. При этом китайское национальное космическое управление также не предоставило никаких обновлений о состоянии марсохода.

Напомним, что Zhurong прибыл на Марс ещё в мае 2021 года в составе китайской миссии Tianwen-1. Ожидалось, что марсоход проработает три месяца, но его срок службы превысил первоначальный. Он выполнил свои основные задачи, которые включали изучение состава и рельефа марсианской почвы, а также поиск признаков воды и льда.