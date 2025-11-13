Снижение комиссий Apple не привело к снижению цен для пользователей ЕС

Опубликовано 13 ноября 2025, 18:321 мин.
Снижение комиссий Apple не привело к снижению цен для пользователей ЕСРазработчики оставили цены на прежнем уровне
Apple сообщила, что уменьшение комиссий для разработчиков в Европе не привело к снижению цен для пользователей. Компания ввела изменения в ответ на Digital Markets Act, позволив разработчикам распространять приложения вне App Store и отказаться от встроенной системы оплаты с комиссиями до 30%. Это сократило средние сборы до 20%.
© Ferra.ru
Однако исследование, проведенное Analysis Group, показало, что девять из десяти продуктов продавались по прежним или даже повышенным ценам. При этом более 86% экономии на комиссиях получили разработчики из стран за пределами ЕС.
Изучение охватило свыше 41 миллиона транзакций для 21 тысячи приложений, общая выручка которых составила 403 миллиона евро с марта по сентябрь 2024 года. Снижение цен было зафиксировано лишь для 9% продуктов и соответствовало обычной ценовой динамике.
Apple утверждает, что Digital Markets Act пока не приносит пользы пользователям и создает дополнительные барьеры для стартапов.