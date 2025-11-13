Снижение комиссий Apple не привело к снижению цен для пользователей ЕС

Однако исследование, проведенное Analysis Group, показало, что девять из десяти продуктов продавались по прежним или даже повышенным ценам. При этом более 86% экономии на комиссиях получили разработчики из стран за пределами ЕС.

Изучение охватило свыше 41 миллиона транзакций для 21 тысячи приложений, общая выручка которых составила 403 миллиона евро с марта по сентябрь 2024 года. Снижение цен было зафиксировано лишь для 9% продуктов и соответствовало обычной ценовой динамике.

Apple утверждает, что Digital Markets Act пока не приносит пользы пользователям и создает дополнительные барьеры для стартапов.