Снижение стресса помогает людям есть меньше фастфуд

В рамках научной работы, в которой приняли участие 338 матерей в возрасте от 18 до 39 лет из малообеспеченных семей. Так, на протяжении 16 недель они проходили программу, сфокусированную на ограничении увеличении веса посредством управления стрессом, здорового питания и спорта. В результате женщины стали меньше есть фастфуд и жирные закуски. Причем связано это не с установкой исследователей, а с тем, что изменение образа жизни способствовало снижению стресса.

”Снижение на 1 балл шкалы измерения стресса было связано с почти 7% снижением того, как часто женщины ели жирную пищу”, - отмечается исследователями.