Сноуден назвал пользу масштабного сбоя в работе соцсетей

Так, например, экс-сотрудник обслуживающей спецслужбы компании Эдвард Сноуден заявил, что в момент подобного отключения крупнейших соцсетей, «мир становится здоровее». Об этом о написал в своём Twitter-аккаунте.

Facebook и Instagram в один прекрасный день загадочным образом ушли в офлайн, и мир стал более здоровым местом. Эдвард Сноуден

Вместе с этим бежавший из США специалист запустил опрос: «Сегодня интернет-гиганты ушли в офлайн и никогда не вернутся. Что будет завтра?». В качестве вариантов ответа, Сноуден предложил «Рассвет золотого века» и «Коллапс: у нас на обед крысы».

На момент написания этого материала, лидирует вариант с «золотым веком».