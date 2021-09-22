Сноуден назвал сервис, от которого стоит отказаться

По его словам, пользователям стоит избегать ExpressVPN. Соответствующий пост он написал в своём Twitter-аккаунте. Связано это с тем, что директор компании-разработчика сервиса Дэниел Герик, вместе с подельниками, помогал ОАЭ взламывать аккаунты и гаджеты по всему миру.

Нелицеприятная информация вскрылась Министерством юстиции США.

На сегодняшний день Герик, по сути являвшийся хакером-наёмником, не только обязан выплатить штраф в 335 тыс долларов, но также пойти на сотрудничество с ФБР.

А это наталкивает на определённые мысли. Особенно учитывая, что именно он является директором по информационному обеспечению одного из крупнейших VPN-провайдеров в мире.