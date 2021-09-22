Сноуден назвал сервис, от которого стоит отказаться

Наука и технологии
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Сноуден назвал сервис, от которого стоит отказатьсяИ даже объяснил, на чём основан совет
Находящийся в бегах экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден рассказал, от использования какого популярного VPN-сервиса стоит отказаться.
По его словам, пользователям стоит избегать ExpressVPN. Соответствующий пост он написал в своём Twitter-аккаунте. Связано это с тем, что директор компании-разработчика сервиса Дэниел Герик, вместе с подельниками, помогал ОАЭ взламывать аккаунты и гаджеты по всему миру.
Нелицеприятная информация вскрылась Министерством юстиции США.
На сегодняшний день Герик, по сути являвшийся хакером-наёмником, не только обязан выплатить штраф в 335 тыс долларов, но также пойти на сотрудничество с ФБР.
А это наталкивает на определённые мысли. Особенно учитывая, что именно он является директором по информационному обеспечению одного из крупнейших VPN-провайдеров в мире.