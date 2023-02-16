Сноуден обвинил Microsoft в слежке за всеми пользователями Windows

Сноуден подчеркнул, что Windows создавалась не для пользователей, а для Microsoft, поэтому для использования в личных целях от Windows лучше отказаться. Сам экс-разведчик использует Linux. Он также предупредил, что Windows «собирает и сообщает информацию о вашем компьютере и о том, как вы его используете, и это поведение нельзя полностью отключить».