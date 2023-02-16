Сноуден обвинил Microsoft в слежке за всеми пользователями Windows

21:10, 16 февраля 2023
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Сноуден обвинил Microsoft в слежке за всеми пользователями WindowsКомпания собирает все возможные данные о пользователях системы
Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден написал в своём Twitter о том, что ОС Windows следит за всеми пользователями, собирая все возможные данные.
Фото: Unsplash.com
Сноуден подчеркнул, что Windows создавалась не для пользователей, а для Microsoft, поэтому для использования в личных целях от Windows лучше отказаться. Сам экс-разведчик использует Linux. Он также предупредил, что Windows «собирает и сообщает информацию о вашем компьютере и о том, как вы его используете, и это поведение нельзя полностью отключить».
Реальность такова, что Windows — это продукт, созданный не для пользователей, а для Microsoft. Вы не должны использовать его, если у вас есть выбор.
Эвард Сноуден