Сноуден предупредил о катастрофе в случае, если соцсети и мессенджеры перестанут шифровать данные

«Частная жизнь — это сила», — сказал Сноуден, выступая на пресс-конференции, посвящённой первому «Всемирному дню шифрования».

Сноуден выразил обеспокоенность тем фактом, что, по его мнению, технологические компании начинают идти на компромисс с властями по этому вопросу. Но сквозное шифрование важно для конфиденциальности, потому что при переписке сообщения может увидеть только предполагаемый получатель. По словам Сноудена, если ослабить уровень и качество сквозного шифрования, это приведёт к катастрофе в отношении защиты личной жизни. Также он сказал, что государства давят на такие компании, как Facebook, в целях получения информации о переписке отдельных людей.

Как правило, это происходит в рамках расследований тяжких преступлений. Поэтому сквозное шифрование уже давно является предметом разногласий между правительствами и крупными технологическими компаниями. Например, компания Apple часто конфликтовала с американскими властями по вопросам шифрования и конфиденциальности данных. А не так давно американские власти раскритиковали позицию Facebook об усилении сквозного шифрования, что всё-таки несколько противоречит мнению Сноудена.

Из-за сквозного шифрования правительства некоторых стран Евросоюза, со своей стороны, обеспокоены тем, что оно препятствует правоохранительным органам нормально расследовать преступления. Поэтому призывают технологические компании разработать решение, позволяющее правоохранительным органам получать доступ к строго зашифрованным сообщениям.

Несмотря на эти доводы, Сноуден призвал не допускать вмешательства третьих лиц в личную жизнь и частную переписку. «Это изолирующий слой, который позволяет свободно думать, действовать и общаться», — резюмировал эксперт.