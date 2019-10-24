Сноуден заявил о нелюбви к российской власти и пожаловался на заточение

”Это не делает мою жизнь легче — быть в заточении в стране, которую я не выбирал. Люди забывают, что я вообще-то был на пути в Латинскую Америку. Тогда власти США аннулировали мой паспорт, и так я остался без выхода в России”, — сообщил Сноуден. Также он добавил, что у него “нет любви к российским властям”.

Сноуден отметил, что с годами его популярность упала, а люди и вовсе стали забывать как он выглядит, что позволило ему вести более свободную жизнь в России, отмечая, что узнают его лишь пару раз в год. Также бывший сотрудник Агентства Национальной безопасности США рассказал, что мировая общественность изменила отношение к России, в частности, американские СМИ чаще всего высказываются негативно о всех, кто имеет какую-либо связь с Москвой.