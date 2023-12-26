Сны осьминогов, пенисы летучих мышей и щелкающие задом жуки: странные открытия 2023 года

Исследователи обнаружили, что осьминоги испытывают REM-подобный сон и даже могут быть «сновидцами». Между тем летучие мыши на чердаке голландской церкви привлекли к себе внимание пенисами в форме сердца, участвуя в невиданной ранее форме брачной гимнастики.

Не отстает от них и новый вид жуков с пенисом в форме открывалки, а европейская обыкновенная лягушка овладела искусством инсценировать свою смерть, чтобы спастись от нежелательных ухажеров. Удивительным образом группа муравьев овладела искусством групповой игры.

Но по-настоящему шокируют морские звезды, которые, как утверждают ученые, по сути являются «головами, ползающими по морскому дну», а не привычными звездообразными существами. В Австралии змея попала в заголовки газет, занявшись каннибализмом, а исследователи разгадали секреты жуков, пьющих воду через задницу.

Вишенка на вершине? Жук, который отделяет свой зад для одиночного существования, и хитрый паразитический плоский червь, способный переключать муравьев в «режим зомби».

2023 год был диким для животного мира.