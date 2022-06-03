Снять, отремонтировать и вернуть в организм: в России научились по-новому лечить лёгкие

Заведующий отделением трансплантации лёгких центра имени Шумакова Иван Пашков рассказал, что лёгкие помещаются в специализированную камеру, подключаются к системам жизнеобеспечения, исскуственной вентиляции, аппарату кровообращения, за счёт чего поддерживается их жизнеспособность.

Восстанавливается орган как раз благодаря инновационному раствору. На данный момент операцию провели на животном, но успешность эксперимента говорит о том, что подобные операции смогут делать и людям, причём уже в этом году.

Когда новый метод российских специалистов распространится, это позволит сократить необходимости в донорских лёгких.

«Мы понимаем, что данная методика работает. Надеемся, что в ближайшее время перейдём к клиническому использованию и будем иметь большие возможности для помощи нашим пациентам», — заявил директор центра академик РАН Сергей Готье.

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