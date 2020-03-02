Со сцены были продемонстрированы "убийцы" Apple Watch и назначена дата их анонса

Так, устройство покажут уже совсем скоро — 6 марта. А чтобы подогреть интерес общественности к первым фирменным смарт-часам, Oppo опубликовала несколько официальных рендеров новинки. Судя по ним, часы все же получат скругленный со всех сторон дисплей, но не получат аналога коронки Digital Crown. Зато девайс оснастят сразу двумя кнопками, которые, согласно последним слухам, можно будет отдельно запрограммировать.