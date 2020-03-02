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Со сцены были продемонстрированы "убийцы" Apple Watch и назначена дата их анонса
Мероприятие состоится уже на этой неделе
Сегодня утром китайский техногигант Oppo представил множество новых продуктов на территории Индии. В рамках того же мероприятия, со сцены, компания продемонстрировала “убийцу” Apple Watch, которые называются достаточно ожидаемо Oppo Watch, а также назначила дату их официального анонса.
Так, устройство покажут уже совсем скоро — 6 марта. А чтобы подогреть интерес общественности к первым фирменным смарт-часам, Oppo опубликовала несколько официальных рендеров новинки. Судя по ним, часы все же получат скругленный со всех сторон дисплей, но не получат аналога коронки Digital Crown. Зато девайс оснастят сразу двумя кнопками, которые, согласно последним слухам, можно будет отдельно запрограммировать.
Напомним, что самые свежие утечки говорят о том, что Oppo Watch получат все основные функции современных фитнес-трекеров, такие как мониторинг сна, сердцебиения, подсчет шагов, а также некоторые смарт-функции, о которых пока ничего неизвестно. Цена устройства должна составить 300 долларов.