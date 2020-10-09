Со скидками до 15 тысяч рублей продаются смартфоны, ноутбуки и планшеты Huawei

Так, сэкономить 15 тысяч рублей можно на покупке Huawei Mate 30 Pro. Напомним, что в обычное время данная модель продается за 69 999 рублей, тогда как сейчас она доступна за 54 999 рублей.

А со скидкой в 10 тысяч рублей можно ухватить ноутбук MateBook X Pro 2020. Кроме того, при покупке компания дарит подарок стоимостью 2 990 рублей.

За 38 990 рублей вместо прежних 52 980 рублей, в свою очередь, можно приобрести MatePad Pro Wi-Fi. Кроме того, при покупке этого планшета предусмотрен подарок стоимостью 7 990 рублей.

Отметим, что акция завершится уже через пять дней. Ознакомиться с полным списком устройств, участвующих в ней, можно по этой ссылке.