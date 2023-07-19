Со сменным головным убором: в Крыму обнаружили мраморную голову древнегреческого царя

В ходе раскопок античного городища Артезиан под Керчью российские археологи обнаружили мраморную голову, предположительно, являющейся фрагментом статуи древнегреческого царя Фарнака в образе Зевса.

Бывшая древнегреческая колония Артезиан расположена в 20 километрах от Керчи и существовала около тысячи лет — с VI века до нашей эры по IV веке нашей эры. Укрепленное поселение Боспорского царства было разрушено в результате нашествия гуннов.

Между фундаментами храма Зевса Генарха и основанием под мраморный алтарь исследователями была обнаружена голова цельной скульптуры из мрамора, датируемая второй половиной I века до нашей эры. По мнению ученых, она могла принадлежать статуе боспорского царя Фарнака, представленного в образе могущественного Зевса Громовержца.

В верхней части скульптуры расположены особые выемки, рассчитанные, по мнению начальника археологической экспедиции, профессора кафедры истории древнего мира и средних веков Московского государственного педагогического университета Николая Винокурова, на головной убор, диадему или венок. В зависимости от праздника их можно было менять.

Это первый найденный за 36 лет исследования артефакт в столь хорошем состоянии, подчеркивает исследователь: отбиты лишь нос и часть рта. Раскопки в городище, по словам Винокурова, будут продолжаться.