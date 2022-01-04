Собачий Apple Watch: представлен умный ошейник

Invoxia заявляет, что она работала с сертифицированными ветеринарными кардиологами над разработкой искусственного интеллекта на основе нейросетей, который использует миниатюрные радарные датчики. По словам генерального директора Invoxia Амели Кодрон, эти радары идеально подходят, поскольку они способны снимать показания независимо от того, насколько пушистой является ваша собака.

Еще один плюс, как утверждает Кодрон, в том, что ошейник может сидеть на шее собаки более свободно. Этого нельзя сказать о смарт-часах и фитнес-трекерах, которые используют люди и которые требуют более плотного прилегания и хорошего контакта с кожей для получения точных показаний сердечного ритма.

Ошейник Invoxia отличается тем, что сочетает в себе традиционный GPS-трекер и неинвазивный способ мониторинга жизненных показателей. Он совместим с Bluetooth, Wi-Fi, GPS и LTE-M, а также оснащен предупреждениями о побеге и встроенным звуковым сигналом.

Однако здесь есть одна загвоздка. Пока ошейник Invoxia предназначен только для собак средних и крупных размеров. Это связано с тем, что трудно миниатюризировать радарную технологию до размеров, которые были бы достаточно удобными и легкими для более мелких пород.

Компания Invoxia заявляет, что ошейник появится в продаже летом 2022 года.