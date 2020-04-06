Наука и технологии
Сегодня 17:57
Собак могут начать использовать для выявления заболевших коронавирусом
И все из-за нехватки тестов
Как стало известно, в Великобритании могут начать использовать собак для выявления заболевших коронавирусом COVID-19. По крайней мере в подобную возможность верит глава отделения контроля заболеваний в Лондонском университете Джеймс Логан.
Учитывая тот факт, что собаки обладают удивительной способностью улавливать и запоминать запахи, специалисты надеются научить их распознавать запах больных коронавирусной инфекцией, после чего уже использовать для “тестирования”. А так как прямо сейчас в стране крайне мало доступных тестов на коронавирус, подобный метод может стать отличной альтернативой более традиционным вариантам.
”За последние 13 лет мы натренировали собак на распознавание целого ряда различных заболеваний. В частности, рака простаты и мочевого пузыря, Паркинсона, а также малярии”, — рассказал кинолог Роб Харрис.