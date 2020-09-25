Наука и технологии
Сегодня 14:16
Собак обучили находить по запаху флешки и телефоны
Это стало возможным благодаря легендарному собачьему обонянию
В сети появилась информация о том, что американские полицейские из штата обучили собак находить флешки и телефоны по одному лишь запаху.
Стоит отметить, что на сегодняшний день в США не более трех десятков подобных служебных собак, но все они способны чувствовать запах оксида трифенилфофида — химического соединения, которым покрывают карты памяти. Благодаря этому, животные способны найти миниатюрную флеш-карту в траве в случае, если преступник выбросит ее туда.
В числе предметов, которые подобные собаки могут учуять, попадаются не только USB-флешки и SD-карты, но и прочие носители информации, в том числе и мобильные телефоны. Специалисты отмечают, что подобная задача не под силу не то что человеку, но и какому-либо специальному оборудованию: точность и дальность распознавания у собак все еще остается лучше всех остальных инструментов.