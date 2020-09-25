Собак обучили находить по запаху флешки и телефоны

Стоит отметить, что на сегодняшний день в США не более трех десятков подобных служебных собак, но все они способны чувствовать запах оксида трифенилфофида — химического соединения, которым покрывают карты памяти. Благодаря этому, животные способны найти миниатюрную флеш-карту в траве в случае, если преступник выбросит ее туда.

В числе предметов, которые подобные собаки могут учуять, попадаются не только USB-флешки и SD-карты, но и прочие носители информации, в том числе и мобильные телефоны. Специалисты отмечают, что подобная задача не под силу не то что человеку, но и какому-либо специальному оборудованию: точность и дальность распознавания у собак все еще остается лучше всех остальных инструментов.