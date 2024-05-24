Собака из мема Doge и «лицо» криптовалюты Dogecoin скончалась

Опубликовано 24 мая 2024, 23:40
1 мин.
Собака из мема Doge и «лицо» криптовалюты Dogecoin скончаласьВ возрасте 18 лет
Интернет скорбит о потере Кабосу, собаки породы сиба-ину, ставшей культовым лицом мема «Doge». Кабосу мирно скончалась в возрасте 18 лет.
© Ferra.ru
Путь Кабосу к интернет-славе начался с фотографии, которая была опубликована в блоге воспитательницы детского сада Ацуко Сато в 2010 году. Сато не знала, что эта, казалось бы, обычная фотография приведет Кабосу к популярности в интернете.
Мем с собакой распространился как лесной пожар, его использовали все — от правительственных учреждений до случайных пользователей Интернета. Фирменное выражение морды Кабосу даже стало логотипом Dogecoin, мемной криптовалюты.
В то время как Dogecoin пережил свою долю финансовой драмы, жизнь Кабосу оставалась наполненной любовью и заботой, пишет хозяйка. Сато вспоминает свою любимую собаку как нежную и естественную перед камерой.