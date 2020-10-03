Собаки оказались способны воспринимать слова о любви

Для того, чтобы выяснить, понимают ли собаки, что им говорят о любви, исследователи замерили у них пульс во время того, как хозяин говорит ему о том, как его любит. Так, пульс у животных в эти моменты увеличивался на 46%. В то же время, во время объятий пульс питомца уменьшался на 23%. Что интересно, у людей тоже подскакивает пульс при виде своей собаки.

Также на сайте приводится информация о том, как именно собаки проявляют свою любовь к хозяину. Одним из проявлений своих чувств было названо облизывание человека, а также сворачивание калачиком рядом с ним. О любви собаки к человеку может также говорить и виляние хвостом в моменты приветствия, просьбы поиграть и попрошайничество. Более того, проявлениями любви была названа даже порча вещей хозяина.