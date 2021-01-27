Собаки оказались способны выучить новые слова после четырёх повторений

Так, например, речь идёт лишь о достаточно одарённых особях, пишет Science Reports. Также в числе недостатков, обнаруженных специалистами, можно отметить кратковременность запоминания. Если спустя минуту после запоминания нового слова, одарённая собака реагировала на название игрушки как на что-то понятное ей, то уже через 10 минут она забывала, как называется то, что перед ней находится.

Учёные заявили, что по скорости запоминания новых слов (после четырёх повторений) некоторые собаки сравнимы с 2-3 летними детьми. Правда, в отличие от питомцев, «человеческие детёныши» имеют куда более продвинутый уровень усвоения новых знаний.