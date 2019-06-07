Собаки отражают уровень стресса у хозяев

Группа исследователей из Линчёпингского университета впервые подтвердили межвидовую «синхронизацию» уровня стресса.

Долговременные показатели стресса между людьми и их собак оказались связаны высокой степени. В исследовании приняло участие 58 пар собака-человек. Собаки выбирались двух пород — шелти и колли.

Исследователи оценивали уровни кортизола у хозяев в волосах и у собак в шерсти два раза в год — летом и зимой. Гормон кортизол является одним из главных биомаркеров стресса.

В итоге было обнаружено, что уровень кортизола хозяина и питомца коррелируют, как летом, так и зимой.

Чтобы отследить влияние активности на уровень кортизола у собак использовали специальный ошейник и такой зависимости обнаружено не было. Также в отличие от хозяев, уровень кортизола у собак зимой был выше, чем летом. На уровень кортизола не повлияли и такие факторы, как возраст собаки, возможность самостоятельного выгула, время работы владельца, наличие других собак в доме.