Наука и технологии
Сегодня 14:44
Собранный энтузиастами электромобиль установил новый рекорд
Прежние рекорды принадлежали той же команде инженеров
В сети появилась информация об очередном рекорде, который удалось установить студентам, собравшим собственный электромобиль Eximus IV. Их разработку признали самым энергоэффективным видом наземного транспорта в мире.
Стоит отметить, что это не первый раз, когда команда Eximus принимает участие в соревновании Delsbo Electric, проходящем в Швеции. Они дебютировали в нем еще в 2016 году и с тех пор ежегодно получают первые места, умудряясь при этом побивать собственные рекорды. Все началось с 0,84 ватт-часа на человека на километр в 2016 году, а уже в этом году им удалось добиться показателя в 0,517 ватт-часа на человека на километр!
Теоретически Eximus IV может перевезти человека почти через полмира, используя энергию, содержащуюся всего в одном литре бензина.