Собранный энтузиастами электромобиль установил новый рекорд

Стоит отметить, что это не первый раз, когда команда Eximus принимает участие в соревновании Delsbo Electric, проходящем в Швеции. Они дебютировали в нем еще в 2016 году и с тех пор ежегодно получают первые места, умудряясь при этом побивать собственные рекорды. Все началось с 0,84 ватт-часа на человека на километр в 2016 году, а уже в этом году им удалось добиться показателя в 0,517 ватт-часа на человека на километр!