Сочинения у ChatGPT уже получаются лучше, чем у школьников

Результаты показали, что ИИ-чатбот превзошел школьников по всем критериям, особенно во владении языком.

Исследование подчеркнуло значительный прогресс языковой модели ChatGPT. После того, как версия 3.5 не справилась с баварским абитуриентским экзаменом в начале 2023 года, ее преемник, версия 4, через шесть месяцев получил оценку «хорошо».

Учные экспериментировали с обеими версиями модели, сравнивая их с эссе, написанными студентами, по критериям, установленным Министерством образования Нижней Саксонии.

Профессор Штеффен Хербольд, возглавляющий кафедру ИИ в Университете Пассау и инициировавший исследование, выразил удивление ясностью результатов.

Обе версии чат-бота OpenAI показали более высокие результаты, чем ученики, при этом GPT-4 достиг лучшего результата. «Это показывает, что школам не следует игнорировать эти новые инструменты», — отметил Хербольд.