Социальная изоляция может спровоцировать воспаление в организме

Так, в рамках исследования ученые обнаружили связь между социальной изоляцией и присутствием С-реактивного белка, который образуется в кровотоке в течение нескольких часов после повреждения ткани. Кроме того, социальная изоляция была также связана с повышенными уровнями гликопротеина фибриногена, превращающимся в сгустки крови на основе фибрина. Однако ученые отмечают, что одиночество никак не связано с социальной изоляцией, добавив, что необходимо четко различать данные термины. ”Изученные нами данные свидетельствуют о том, что социальная изоляция может быть связана с воспалением. Однако прямая связь между одиночеством и воспалением была менее убедительной”, - заключили ученые.

Также было установлено, что чаще всего воспаление, вызванное социальной изоляцией, обнаруживается у мужчин, чем у женщин. Это, по словам ученых, обусловлено тем, что мужчины и женщины по-разному реагируют на социальные стрессоры.