Социальной значимый сайт: «Вконтакте» теперь доступно любому человеку, даже с нулевым балансом

Наука и технологии
Сегодня в 15:02
1 мин.
Социальной значимый сайт: «Вконтакте» теперь доступно любому человеку, даже с нулевым балансомНа очереди «Одноклассники»
Представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Чернышенко заявил, что правительственная комиссия включила в список социально значимых ресурсов соцсеть «ВКонтакте», а также портал «Госуслуги». Доступ к подобным сайтам будет осуществляться бесплатно.
По словам Ольги Бариновой, представителя секретариата профильного вице–премьера Дмитрия Чернышенко, сайт может считаться социально значимым, если его посещают не менее 5 млн пользователей в день и при этом он имеет не менее 5 тыс аккаунтов госорганов, государственных СМИ и крупнейших российских телеканалов. Заявляется, что граждане России смогут получить доступ к социально значимому сайту бесплатно.
В будущем правительственная комиссия планирует утвердит включение в этот список и другие сайты, например, «Одноклассники», уточнил глава комитета Госдумы по информтехнологиям Александр Хинштейн.
Источник: Ведомости