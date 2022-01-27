Социальной значимый сайт: «Вконтакте» теперь доступно любому человеку, даже с нулевым балансом

По словам Ольги Бариновой, представителя секретариата профильного вице–премьера Дмитрия Чернышенко, сайт может считаться социально значимым, если его посещают не менее 5 млн пользователей в день и при этом он имеет не менее 5 тыс аккаунтов госорганов, государственных СМИ и крупнейших российских телеканалов. Заявляется, что граждане России смогут получить доступ к социально значимому сайту бесплатно.

В будущем правительственная комиссия планирует утвердит включение в этот список и другие сайты, например, «Одноклассники», уточнил глава комитета Госдумы по информтехнологиям Александр Хинштейн.