Социальные сети хранят удалённые аккаунты для помощи в расследовании преступлений

Даже после удаления профиля в социальных сетях информация о нём может долго храниться на серверах. Инженер-аналитик компании «Газинформсервис» Екатерина Едемская объясняет, что это связано с юридическими требованиями. Во многих странах законы обязывают компании сохранять пользовательские данные в течение нескольких месяцев или лет, что может быть полезно при расследованиях, решении споров или выполнении налоговых и финансовых регуляций. Хотя профиль становится недоступен для пользователей, информация просто перемещается в закрытые архивы.

Едемская добавляет, что резервные копии контента, такие как переписки, фотографии или видео, хранятся до завершения процесса полной очистки. Техническая инфраструктура серверов устроена так, что мгновенное удаление всех данных невозможно: копии остаются в системах из-за многократного резервирования. К тому же, сведения о действиях пользователя, включая IP-адреса и историю входов, могут храниться значительно дольше.

Хранение данных имеет и коммерческую ценность. Компании используют эту информацию для маркетинговых исследований, улучшения алгоритмов и разработки новых функций. Едемская советует проверять пользовательское соглашение на наличие сроков хранения данных и при возможности отправлять запрос на их полное удаление. Хотя полностью удалить данные из интернета невозможно, такие меры помогут минимизировать их количество.