Соцсеть Bluesky отменила правило недопуска на платформу глав государств

Bluesky, запущенная в феврале 2023 года, прошла стадию становления, в частности, это выражалось в возможности регистрации на платформе только по приглашению. Запрет на регистрацию глав государств тоже действовал в течение года.

Но на днях соцсеть сообщила, что отказалась от политики «никаких глав государств». До этого, в феврале 2024 года, были отменены приглашения: в соцсети только за день после отмены приглашений зарегистрировалось около 1 млн пользователей, сейчас на площадке порядка 5 млн человек.

«Кстати... мы отменили политику "никаких глав государств"», — сказано в сообщении Bluesky.