Соцсеть Bluesky отменила правило недопуска на платформу глав государств

Опубликовано 14 апреля 2024, 04:52
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Соцсеть Bluesky отменила правило недопуска на платформу глав государствЧерез год поле запуска
Социальная сеть Bluesky бывшего главы Twitter Джека Дорси объявила об отмене правила, по которому на площадке не могли регистрироваться главы государств и видные политические деятели.
© Bluesky
Bluesky, запущенная в феврале 2023 года, прошла стадию становления, в частности, это выражалось в возможности регистрации на платформе только по приглашению. Запрет на регистрацию глав государств тоже действовал в течение года.
Но на днях соцсеть сообщила, что отказалась от политики «никаких глав государств». До этого, в феврале 2024 года, были отменены приглашения: в соцсети только за день после отмены приглашений зарегистрировалось около 1 млн пользователей, сейчас на площадке порядка 5 млн человек.
«Кстати... мы отменили политику "никаких глав государств"», — сказано в сообщении Bluesky.