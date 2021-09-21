Соцсеть Facebook обвинили в сговоре с Дональдом Трампом

Известно, что сам ужин проходил за год до пандемии коронавируса и президентских выборов — в октябре 2019 года. Цукерберг находился в Вашингтоне в рамках Конгресса по своей цифровой валюте Libra когда решил принять приглашение Трампа на ужин в Белом доме. Информация о том, что именно обсуждали американский лидер и глава Facebook в тот вечер — не раскрывалась.

Сейчас же, в своей новой книге, Чафкин решил пролить свет на это событие. Сообщается, что Цукерберг и зять президента Джаред Кушнер в тот день, предположительно, достигли “понимания”. Судя по всему, в Facebook пообещали “избегать проверки фактов речи политиков”. Таким образом политические деятели могли говорить в этой соцсети все, что угодно, минуя проверку фактов. Взамен в Facebook избежали санкций и особых правил от Трампа, направленных на соцсеть.

Помимо прочего в Facebook, спустя несколько дней после ужина, объявили о том, что начали сотрудничать с ультраправым веб-сайтом Breitbart для новой функции вкладки «Новости». Источники отмечают, что данный сайт является, напротив, одним из крупнейших поставщиков фейковых новостей и экстремистского контента. Кроме того, управление данным изданием было в руках у бывшего менеджера кампании Трампа.