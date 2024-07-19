Соцсеть Илона Маска быстренько избавилась от продуктов CrowdStrike

Опубликовано 19 июля 2024, 23:55
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Соцсеть Илона Маска быстренько избавилась от продуктов CrowdStrikeЧтобы избежать сбоев
Илон Маск поспешил удалить продукты ИБ-компании CrowdStrike, обновление софта которой вызвало обрушение Windows по всему миру.
Маск сообщил, что продукты компании удалены из всех систем соцсети Х. Но посетовал, что партнёры всё ещё пользуются решениями CrowdStrike.
«Мы только что удалили CrowdStrike из всех своих систем ... но, к сожалению, многие наши поставщики и логистические компании используют их», — написал Маск в пятницу в своём Х-аккаунте.