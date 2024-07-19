Соцсеть Илона Маска быстренько избавилась от продуктов CrowdStrike

Маск сообщил, что продукты компании удалены из всех систем соцсети Х. Но посетовал, что партнёры всё ещё пользуются решениями CrowdStrike.

«Мы только что удалили CrowdStrike из всех своих систем ... но, к сожалению, многие наши поставщики и логистические компании используют их», — написал Маск в пятницу в своём Х-аккаунте.